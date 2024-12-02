Массовое ДТП произошло в центре Москвы

Источник 360.ru: четыре машины столкнулись в центре Москвы

Утром в понедельник в центре Москвы произошла авария с участием сразу четырех автомобилей. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось примерно за 100 метров до выезда из Лефортовского тоннеля. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, на месте работают оперативные службы города.

Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале добавил, что движение на этом участке затруднено на 2,5 км. Водителей призвали выбирать пути объезда.