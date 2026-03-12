Лучшим городом для путешествий в 2026 году назвали Мельбурн

Time Out: лучшими городами для туризма стали Мельбурн, Шанхай и Эдинбург

Рейтинг лучших городов мира для путешествий в 2026 году возглавил второй по величине город Австралии — Мельбурн. Список, который поможет спланировать отпуск или хотя бы просто помечтать о нем, опубликовал журнал Time Out .

Оценки направлениям для путешествий ставили эксперты и туристы. В Мельбурне их привлекли столетние кулинарные традиции, красивые улицы и бары на крышах.

Второе место составители отдали популярному у русских туристов Шанхаю. Здесь аудитория не смогла пройти мимо богатой истории и современных технологий.

Третью строчку получил шотландский Эдинбург с яркой культурной жизнью и сильной гастрономической сценой.

Также в десятку вошли Лондон, Нью-Йорк, Кейптаун, Мехико, Бангкок, Сеул и Токио.

Российским туристам этим летом посоветовали обратить внимание на Китай и Вьетнам. Генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова отметила, что эти страны могут заменить Турцию с точки зрения безопасности и выгоды.