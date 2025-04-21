«Леденящее душу зрелище». Акула у берегов Израиля напала на дайвера

Акула напала на дайвера у берегов Израиля, полиция не нашла тело пострадавшего

Темная акула напала на дайвера у побережья Средиземного моря возле города Ашдод. Полиция нашла лишь вещи пропавшего, местонахождение его тела неизвестно, сообщил сайт «Вести Израиль» .

Впервые отдыхающие заметили Carcharhinus obscurus 17 апреля к югу от Нетании. Спустя четыре дня одна из акул напала на дайвера у берегов Ашдода, когда он плавал возле устья ручья Нахаль-Хадеравне за пределами разрешенной для купания зоны.

«Это было леденящее душу зрелище. Все произошло в нескольких метрах от берега. Мы и позавчера, купаясь в море, видели акул совсем рядом», — рассказал очевидец Элия Мотаи.

Находившиеся на пляже люди вызвали полицию. Правоохранители закрыли все места отдыха от Хадеры до Нетании, организовали спасательную операцию на гидроциклах и осмотрели берег. Они нашли сумку с вещами пловца и мотоцикл, но не хозяина.

В конце января похожий случай произошел в трех километрах от электростанции в Хадере. Темная акула, которая обычно охотится на мелкую рыбу и редко нападает на людей, атаковала дайвера Альмога Атара.

В Австралии акула утащила на глубину серфера. Он ловил волну на пляже Уортон.