Крым ждет наплыва туристов. Как туда добраться и где лучше остановиться

Гид Аминина: если ехать в Крым на авто, то лучше в Евпаторию или Севастополь

Власти Крыма сообщили, что уровень бронирования отелей и продаж билетов на майские праздники уже превысил 80%. Гид-экскурсовод Полина Аминина рассказала ведущей 360.ru Елене Кононовой, готовы ли крымчане принять туристов и как выбрать место для отдыха на полуострове.

Она отметила, что крымчане активно следят за новостями, поэтому подготовятся к наплыву туристов. Им к этому не привыкать. В 2021 году на полуострове успешно приняли почти девять миллионов гостей.

При планировании поездки Аминина посоветовала отталкиваться от вида транспорта, на котором собираются ехать туристы. Если гости планируют приехать на автомобиле, то им лучше выбирать для отдыха более пологие места, где нет гор. Например, Евпаторию или точку ближе к Севастополю.

«Если же гости все-таки едут общественным транспортом, поездом или автобусом, то тогда можно подобрать что-то, где с парковками не нужно заморачиваться», — отметила экскурсовод.

По ее словам, проблем с кафе и ресторанами тоже не возникнет. Многие рестораторы отлично справляются с наплывом туристов. Плюс у людей разные запросы. Одни выбирают дорогие рестораны, где поменьше гостей, а другие ищут более доступные и экономные заведения.

«Я вам скажу еще по опыту, что сейчас турист больше идет либо к дорогому сегменту, либо совсем экономному. Есть любители вообще на пляже перекусить, и этого кому-то достаточно», — резюмировала гид.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что полуостров готов к предстоящему курортному сезону, в том числе откроются порядка 350 пляжей.