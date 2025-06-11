Более 1,5 миллиона туристов посетили Крым с начала 2025 года

Крым продолжает привлекать туристов, демонстрируя стабильный рост въездного потока. За первые пять месяцев 2025 года полуостров посетили более 1,5 миллиона гостей, что на 17% превышает аналогичные показатели прошлого года. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий в разговоре с телеканалом «Крым 24» подчеркнул, что турпоток стабильно увеличивается, а загрузка отелей и санаториев выросла на 6,3%.

Особенно высоким спросом пользуются санатории полуострова. Уровень загрузки номеров в летний сезон держится на уровне 57-58%. Крупные гостиничные комплексы уже начинают бронирование номеров на осенний период — сентябрь и октябрь 2025 года, что свидетельствует о сохранении положительной динамики.

Министр выразил уверенность, что рост туристического потока сохранится до конца текущего года.