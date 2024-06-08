В этом году Абхазия может стать лидером по количеству российских туристов. Такое заявление на полях Петербургского международного экономического форума сделал президент Абхазии Аслан Бжания, сообщило РИА «Новости».

«Абхазия по итогам 2024 года может стать, скажем так, страной, где побывало большее количество туристов из России», — отметил Бжания.

Только за прошлый год в Абхазии ввели в эксплуатацию порядка 183 объектов туристической направленности. При этом в целом по стране их 1025. Все это, по его мнению, говорит, что Абхазия обладает огромным потенциалом. В полной мере раскрыть его можно при сотрудничестве с Россией, указал Бжания.

Уже в конце года в Абхазии запустят аэропорт в Сухуме. Ожидается, что самолеты из него смогут летать в семь российских городов. Такая мера может помочь увеличить поток туристов на 50%.