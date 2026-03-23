Федор Конюхов планирует обойти мусорное пятно в Тихом океане на плоту

Конюхов: обогну большое мусорное пятно на плоту из переработанного пластика

Российский путешественник Федор Конюхов планирует отправиться на плоту к мусорному пятну в Тихом океане, чтобы обогнуть его и уточнить реальные размеры. Об этом мореплаватель рассказал журналистам после возвращения из экспедиции в Антарктиде.

«Скоро пойду на плоту из переработанного пластика к мусорному пятну», — сказал Конюхов.

Сын путешественника и руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов уточнил, что плот к этому моменту готов примерно на 60%. По его словам, судно планируют доставить к декабрю 2026 года в Чили, откуда Конюхов должен будет выйти в сторону пятна.

Он добавил, что команда собирается нанести на карту фактические границы загрязненной зоны, поскольку сейчас специалисты располагают в основном фотоснимками.

Конюхов-старший хочет полностью обойти пятно по кругу. Площадь загрязнения на поверхности океана оценили примерно в 101 миллион квадратных километров.

Парусный плот «Миррико» оснастят системой фильтрации забортной воды для сбора микропластика. Во время перехода путешественник будет регулярно менять фильтры и анализировать состав частиц в разных частях пятна. Экспедиция может занять от четырех до пяти месяцев.

Ранее Конюхов собрал больше 100 килограммов пластика, который выбрасывает океан, на острове Смоленск в Антарктиде.