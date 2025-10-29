Комитет по туризму организовал обучающий курс для экскурсоводов и гидов в Петербурге

Курс для гидов и экскурсоводов стартовал в Санкт-Петербурге. Обучение организовал городской комитет по развитию туризма. Об этом сообщил сайт Petrograd со ссылкой на председателя ведомства Евгения Панкевича.

По его словам, особенно высок спрос на гидов-переводчиков и экскурсоводов для российских туристов. Сейчас в Северной столице работают около 2700 экскурсоводов и гидов.

Курс включает в себя изучение правовых аспектов применения искусственного интеллекта и эффективных методов продвижения услуг в интернете. Значительная часть обучения посвящена вопросам достоверности исторических фактов и информации, которую экскурсоводы предоставляют туристам. Организаторы стремятся увеличить количество квалифицированных специалистов в отрасли.