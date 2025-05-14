Количество зарубежных туристов в Москве на майские праздники выросло на 13%

Количество иностранных туристов в Москве на майских праздниках выросло на 13%, а гостей из регионов — на 11% по сравнению с прошлым годом. В свою очередь, столичный регион на длинные выходные покинул каждый пятый житель. Об этом сообщила МТС на основе собственных данных.

Из 21% абонентов, уехавших за МКАД на майские, 15% отправились на загородные дачи.

Самыми популярными местами для отдыха в Подмосковье стали Волоколамский и Одинцовский городские округа, а также Клин. В путешествия по российским регионам отправились 5% москвичей. Охотнее всего выбирали центры близлежащих областей — Калугу, Владимир и Тулу. Большинство поездок за границу пришлись на Республику Беларусь, Турцию и ОАЭ. Почти все путешественники вернулись в столицу к началу первой длинной рабочей недели.

В свою очередь, в Москву на праздники чаще всего приезжали жители Санкт-Петербурга, Краснодара и Калуги, а также Казахстана, Китая и Республики Беларусь.

Анализ проводили на основе обезличенных данных абонентов. Чтобы попасть в статистику, нужно было приехать в Москву или покинуть ее более чем на сутки.