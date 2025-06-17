Китайцы лидируют по числу средних трат в Москве

Козлов: китайцы лидируют по средним расходом за день путешествия в Москве

Китайские туристы лидируют по средним расходам на день пребывания в Москве, тратя в столице порядка 44 тысяч рублей каждый день. Об этом заявил председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов в беседе с РИА «Новости» .

«Китай стал лидером по количеству средних трат за один день путешествия по Москве — 44 тысячи рублей», — сказал он.

По словам Козлова, иностранные туристы важны для столичной экономики, средний чек у путешественника из дальнего зарубежья составляет более 200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что поток туристов из Москвы в Пекин вырос на 83% за первые пять месяцев этого года, по сравнению с этим же периодом в прошлом году.

В Пекине 13 июня прошла конференция «Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина». Как отметила замдиректора Управления по делам культуры и туризма Пекина Чжэн Фан, город активно развивает интересные туристические направления.