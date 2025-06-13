Турпоток из России в Пекин вырос на 83%

Турпоток из Москвы в Пекин вырос на 83% за 5 месяцев

Поток туристов из Москвы в Пекин вырос на 83% за первые пять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил ТАСС .

В пятницу в столице Китая проходит конференция «Города будущего. Синергия стратегического партнертва Москвы и Пекина». Заместитель директора Управления по делам культуры и туризма Пекина Чжэн Фан отметила, что город активно развивает интересные туристические маршруты. Она сообщила, что планируется представить еще десять новых направлений, которые можно будет предложить туристам из Москвы и других городов России.

Ранее стало известно, что празднование китайского Нового года пройдет в Москве в 2026 году. Власти столицы готовы начать планирование подготовки к мероприятию уже сейчас.