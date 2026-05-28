Кинолог Голубев рассказал, что для путешествия с собакой необходим ветпаспорт с действующими отметками

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал RT , что для путешествия с собакой по России необходимо иметь ветеринарный паспорт с актуальными отметками.

Ключевое требование — прививка от бешенства. Она должна быть сделана не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 12 месяцев до поездки. Для международных путешествий требования более строгие. Каждая страна устанавливает собственные правила ввоза, поэтому универсального списка не существует.

«Для многих зарубежных поездок важны также чипирование и тест на титр антител к бешенству», — отметил Голубев.

Всю актуальную информацию можно найти на сайте Россельхознадзора. Эксперт подчеркнул, что нет единых требований и для авиакомпаний. Условия различаются по весу и размерам переноски, поэтому их нужно уточнять индивидуально.

Крупные собаки весом до 50 кг путешествуют в специальном отапливаемом багажном отсеке. Особый случай — собака-проводник. Она всегда путешествует в салоне самолета бесплатно и без переноски. Из документов необходимо подтверждение инвалидности пассажира и специальный паспорт собаки-проводника.