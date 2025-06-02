Казино, театр и пьяные похотливые дедушки. Россиянка поделилась впечатлениями о круизе по Карибам

Жительница Москвы рассказала о своем отдыхе на круизном лайнере по Карибским островам. Своими впечатлениями она поделилась с изданием «Лента.ру» .

Девушка провела отпуск с семьей на 19-этажном лайнере, который отправлялся из Майами. За неделю они успели побывать на Багамах, Ямайке и Каймановых островах.

По словам россиянки, лайнер произвел на нее впечатление: на борту были казино, театр, бары, рестораны, кино под открытым небом, спортзал с видом на океан и отличная еда. Девушка призналась, что не ожидала, что ей так сильно понравится.

Однако компанию на борту она назвала неудачной. По ее словам, большинство пассажиров были пожилыми туристами или парами, и ей не хватало общения с людьми своего возраста. Девушка добавила, что такие поездки лучше планировать с друзьями или второй половинкой — так отдых получится веселее и комфортнее.

«К сожалению, на корабле были в основном молодые пары либо пожилые иностранцы. Причем ко мне постоянно приставали какие-то пьяные похотливые пенсионеры. Это очень раздражало», — поделилась россиянка.

Ранее россиянам рассказали, как максимально выгодно уйти в отпуск в июне. Первый месяц лета в этом году будет непривлекательным для отпуска из-за большого количества выходных дней, но есть несколько вариантов, как выгоднее всего устроить отдых.