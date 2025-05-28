Россиянам рассказали, как максимально выгодно уйти в отпуск в июне

Июнь в этом году будет непривлекательным месяцем для отпуска из-за большого количества выходных дней, но есть несколько вариантов, как выгоднее всего устроить отпуск в первый летний месяц. Об этом в разговоре с Life.ru рассказал юрист Магомед Дзейтов.

В июне россиян ожидает 19 рабочих дней и 11 выходных. Чтобы продлить июньские праздничные выходные, эксперт предложил рассмотреть для варианта планирования отпуска.

Во-первых, можно взять короткий отпуск на три рабочих дня (с 9 по 11 июня). Таким образом, с учетом выходных, отдыхать работник сможет девять дней подряд — с 7 по 15 июня.

Второй вариант подойдет тем, кто хочет отправиться в поездку. Сотрудники могут уйти в отпуск с 16 по 20 июня. Подписав заявление на этот период времени, вместо пяти дней отдыха можно получить 11 дней, с учетом выходных 12–15 июня и 21–22 июня.

«Таким образом, даже при сокращении зарплаты на 4,8% вы получаете возможность продлить отпуск почти на неделю. Выбор зависит от приоритетов: сэкономить или увеличить время для восстановления сил», — подытожил юрист.

Ранее заместитель генерального директора «Работа.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков рассказал о положенных россиянам выходных для прохождения диспансеризации и день отдыха после сдачи крови.