«Как в худшие времена СССР»: Лебедев пожаловался на «унизительный шмон» в Египте

Дизайнер Артемий Лебедев, рассказывая о поездке в Каир, пожаловался на досмотр в аэропорту, сочтя его унизительным. Об этом он рассказал в собственном видеоблоге .

«Как в худшие времена Советского Союза. Когда ты достаешь ручную кладь и чувак просто открывает ее и начинает руками копаться в твоих вещах», — заявил он.

Лебедев объяснил, что такая система появилась из-за авиакатастрофы над Синайским полуостровом в 2015 году.

Только спустя несколько лет египетская сторона согласилась на требования, выдвинутые Россией, и прямые рейсы возобновились. Он предложил в таком случае не доверять досмотр местным кадрам, а командировать туда российских специалистов.

Ранее глава Федерации туристических палат Египта Хусам Шаир заявил, что страна готова принять больше российских отдыхающих после обострения ситуации в Персидском заливе, причем даже без значительного роста цен.