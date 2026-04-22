«Как в худшие времена СССР»: Лебедев пожаловался на «унизительный шмон» в Египте
Артемий Лебедев раскритиковал систему досмотра в аэропорту Каира
Дизайнер Артемий Лебедев, рассказывая о поездке в Каир, пожаловался на досмотр в аэропорту, сочтя его унизительным. Об этом он рассказал в собственном видеоблоге.
«Как в худшие времена Советского Союза. Когда ты достаешь ручную кладь и чувак просто открывает ее и начинает руками копаться в твоих вещах», — заявил он.
Лебедев объяснил, что такая система появилась из-за авиакатастрофы над Синайским полуостровом в 2015 году.
Только спустя несколько лет египетская сторона согласилась на требования, выдвинутые Россией, и прямые рейсы возобновились. Он предложил в таком случае не доверять досмотр местным кадрам, а командировать туда российских специалистов.
Ранее глава Федерации туристических палат Египта Хусам Шаир заявил, что страна готова принять больше российских отдыхающих после обострения ситуации в Персидском заливе, причем даже без значительного роста цен.