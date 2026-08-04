Кабмин выделил 3 миллиарда рублей на отдых детей бойцов СВО

Кабинет министров дополнительно выделил три миллиарда рублей на организацию летнего отдыха для детей участников спецоперации, из многодетных семей и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Делаем все, чтобы школьники и студенты смогли отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом», — сказал он.

На выделенные средства дети смогут провести время у моря в детских оздоровительных организациях Краснодарского края, это коснется 40 тысяч ребят.

В России создали различные программы детского и молодежного туризма, их главная особенность — в стремлении помочь ребятам расширить круг общения, лучше узнать страну и найти профессиональные ориентиры.

Ранее 100 пляжей Анапы получили разрешение на работу после разлива нефти в Керченском проливе.