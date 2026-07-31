Разрешение на работу получили 100 пляжей Анапы

Пляжи Анапы вернулись к работе после разлива нефтепродуктов в Керченском заливе. Роспотребнадзор выдал разрешение на работу 100 рекреационным зонам, еще 12 находятся в стадии проверки. Об этом сообщила пресс-служба правительства России по итогам заседания профильной комиссии.

«Завершена отсыпка пляжных территорий, пострадавших в результате ЧС. Разрешительные документы Роспотребнадзора уже получили 100 пляжей Анапы. Еще 12 проходят экспертизу», — заявили в кабмине.

Продолжающийся мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края и Крыма новых выбросов мазута не зарегистрировал.

Новый песок на пляжах Анапы отличается от исторического, которым курорт всегда славился, но со временем ситуация исправится. Такую оценку дал глава комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму и генеральный директор компании «Турплатформа» Сергей Толчин в комментарии 360. ru.

Он подчеркнул, что, несмотря на рост количества отдыхающих, подавляющее большинство пришлось на жителей Краснодарского края и соседних регионов.