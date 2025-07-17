Юрист Гуськова отметила, что в туристический сезон возрастает риск обмана при покупке путевки онлайн

Юрист и общественный деятель Илона Гуськова в беседе с «Пятым каналом» поделилась информацией о рисках, связанных с покупкой туристических путевок через интернет. Она рассказала, что мошенники создают фальшивые сайты, которые практически неотличимы от настоящих.

По словам юриста, цифровые технологии могут не только приносить пользу, но и открывать путь к обману. В туристический сезон, когда спрос на путевки растет, активизируются злоумышленники, создающие копии сайтов туристических агентств, отметил сайт aif.ru.

Гуськова посоветовала проверять IP-адрес сайта и при малейшем сомнении обращаться за помощью к IT-специалистам. Она также напомнила, что за мошенничество предусмотрена уголовная ответственность. Если человек перевел деньги, но не получил услугу или приобрел некачественный товар, он может обратиться в полицию или Роспотребнадзор.