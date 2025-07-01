Юрист Георгиева посоветовала фиксировать состояние жилья при аренде на отдыхе

Для того чтобы минимизировать риски при аренде жилья на время отдыха, следует провести проверку документов арендодателя, осуществлять оплату безналичным способом и зафиксировать состояние квартиры на момент заселения. Такие рекомендации дала юрист Алла Георгиева в беседе с «Москвой 24» .

Специалист посоветовала выбирать жилье через популярные сервисы, которые проводят предварительную проверку своих пользователей. Если квартиру сдает представитель владельца, у него должна быть доверенность, дающая право на аренду.

Также юрист подчеркнула важность составления описи передаваемого имущества, которая должна быть приложением к договору аренды. В документе необходимо указать все недостатки, выявленные в квартире на момент заселения.

«Советую все тщательно проверить: работает ли электричество, течет ли вода, не подтекают ли трубы, не сломана ли кровать, холодильник, телевизор и так далее. Если это не зафиксировать сразу, арендодатель потом может сказать, что это арендатор привел имущество в негодность», — предупредила эксперт.

К описи рекомендуется приложить распечатанные фотографии обнаруженных недостатков или отправить снимки на электронную почту арендодателя, попросив подтвердить их наличие ответным письмом, добавила эксперт.