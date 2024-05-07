«Информационный вакуум». Застрявших в Хургаде туристов оставили в отеле | 360°

Эксклюзив 07 мая 2024, 00:54 «Информационный вакуум». Застрявших в Хургаде туристов оставили в отеле Застрявший в Египте турист заявил, что россиян разместили в отелях Freepik

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Пассажиры одного из задержанных рейсов AlMasria из Хургады в Москву не вылетели вовремя из Египта. Со стороны туроператора никакой информации о полетах не поступало, всех туристов расселили обратно по номерам в отеле, поделился с 360.ru один из них.

«У нас вылет должен был состояться из аэропорта Хургады 6 мая в 20:00, трансфер из отеля в 16:45. Однако утром родственники стали прислать сообщения, что в аэропорту огромные задержки. Мы стали обращаться с вопросами к гиду. Но в ответ получили лишь полный информационный вакуум. Нам вообще ничего не говорили», — рассказал россиянин.

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По его словам, первую информацию о вылете дали в 14:00. Представители туроператора заявил, что рейс отменили. К этому моменту часть туристов уже успела выселиться из номеров.

«Кто-то продлил за свой счет номер до 16:00. Мы поступили также. Чтобы остаться в номере до 18:00 я заплатил за 45 долларов. Потом пошла информация от гидов, что все остаются в отеле и стали продлевать проживание», — отметил он.

Также турист рассказал, что номера в отеле «кое-как раздали номера». Теперь людям остается сидеть и ждать вылет, который якобы будет в 01:00.

В АТОР ранее заявили, что ситуация с переносами рейсов AlMasria, имеет веерный характер. В Москве почти на сутки задержали рейс авиакомпании в Хургаду. Вылет ожидали сотни пассажиров.