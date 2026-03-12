Хуснуллин пообещал сохранить семейную ипотеку на фоне высокой ставки ЦБ

Правительство России продолжит программу семейной ипотеки и выполнит все уже взятые на себя обязательства по льготным кредитам. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме партия «Единая Россия» в Ростове-на-Дону.

Он подчеркнул, что развитие ипотечного кредитования важно для развития строительной отрасли.

«Ставка ЦБ очень высока, но государство все взятые на себя обязательства, особенно по семейной ипотеке, выполняет. Мы будем продолжать эту программу», — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что вопрос семейной ипотеки долго обсуждали в правительстве и нашли новые подходы, чтобы сохранить программу, как поручил президент.

В конце февраля президент Владимир Путин утвердил серию поручений правительству по итогам совмещенной с прямой линией большой пресс-конференции, прошедшей в конце 2025 года. В итоговый список решений глава государства включил расширение семейной ипотеки на вторичное жилье в регионах с низкими объемами строительства.