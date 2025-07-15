Губернатор Кондратьев назвал Сочи лидером среди туристических направлений Краснодарского края

Сочи в очередной раз подтвердил звание самого популярного курорта Краснодарского края. Город принимает почти 60% всех туристов, отправляющихся отдыхать в регион в июле. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в разговоре с сайтом Life.

По его данным, остальные доли распределились следующим образом: на Геленджик приходится 19% всех забронированных туров, Анапа привлекает 13% отдыхающих.

Глава региона подчеркнул высокий интерес россиян к южным направлениям, несмотря на некоторые трудности начала сезона, вызванные погодой и состоянием инфраструктуры.

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