Греф рассказал о планах развития курорта «Мрия» в Крыму

Еще один отель появится на территории курортного кластера «Мрия» в Крыму. Как сообщил РБК , с таким заявлением выступил глава «Сбера» Герман Греф.

Он пояснил, что сейчас работа над новым зданием находится на проектной стадии, но уже известно, что в отеле появятся 420 номеров повышенной комфортности.

«Уровень этого отеля будет еще выше, чем в существующем комплексе», — пообещал Греф.

Глава «Сбера» добавил, что сейчас идет перестройка пляжной полосы курорта. Рекреационную зону вынесут в море на 25 метров. Эти работы планируют завершить весной следующего года.

«Это будет уникальная пляжная зона, такой нет нигде, мы в мире не нашли аналогов. И комплекс впишут в существующий ландшафт», — добавил Греф.

«Сбер» открыл комплекс «Мрия» в Крыму в 2014 году. Расположенный в кластере отель получил большое количество мировых туристических наград, а в 2020 году его назвали лучшим оздоровительным курортом Европы.

В начале июля глава Крыма Сергей Аксенов подвел итоги первого полугодия для туристической отрасли региона. Он отметил, что число приезжающих на отдых выросло почти до двух миллионов, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом. Только за первый летний месяц число туристов составило 746 тысяч.