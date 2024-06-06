Глава Кемерова сообщил о смерти одного из пострадавших в ДТП с трамваями

Глава Кемерова Анисимов: скончался один из пострадавших в ДТП на Логовом шоссе

Фото: РИА «Новости»

В Кемерове умер один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

«Уважаемые кемеровчане! Несмотря на усилия врачей, к сожалению, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Семье окажем всестороннюю поддержку, встретимся с близкими погибшего», — написал он.

По словам Анисимова, состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает.

«Переливание крови не требуется. Одиннадцать человек уже перевели на амбулаторное лечение», — добавил глава Кемерова.

Авария с трамваями в Кемерово произошла ранее в четверг, 6 июня. В результате столкновения пострадали 67 человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии, отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской Илья Середюк. Жителей предупредили, что пока трамваи останутся на рельсах, электротранспорт не сможет передвигаться.

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