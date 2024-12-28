FlyDubai уменьшила срок ограничения полетов из Сочи и Минвод в Дубай

Авиакомпания flydubai уменьшила срок ограничений полетов из Сочи и Минеральных Вод в Дубай, поставив два новых рейса в Москву на 30 и 31 декабря. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Артур Мурадян в беседе с РИА «Новости» .

«Авиакомпания flydubai внесла корректировки в свое решение по ограничению полетов, сократив период до 2 января 2025 года для Сочи и до 3 января для Минвод, а не до 5 января как ранее», — сказал он.

По словам Мурадяна, благодаря этому решили проблему с большой нагрузкой на направлении, потому что очень много вылетов пришлось именно на дни после 2 января.

«Flydubai также организовала два дополнительных рейса Дубай — Москва — Дубай для вывоза пассажиров на 30 и 31 декабря», — сказал собеседник агентства отметив, что ситуация с возвратами стала налаживаться.

Ранее авиакомпания «Туркменские авиалинии» сообщила, что приостановила полеты в Москву на месяц. Всем пассажирам пообещали вернуть деньги за приобретенные билеты.