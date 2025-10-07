Фейк: россиян стали массово не выпускать за рубеж из-за дефекта в загранпаспортах

Новости о дефектах в загранпаспортах у россиян опровергли

В Сети распространили сообщения о том, что россиян начали массово не выпускать за рубеж из-за наползания текста в заграничных паспортах. Однако эта информация оказалась фейковой.

Фейк

Сообщения о запрете на выезд за границу, с которым якобы столкнулись множество российских туристов, распространились в соцсетях и ряде СМИ. Утверждалось, что пограничники считают недействительными паспорта с наложением текста.

Речь шла о случаях, когда данные были занесены не строго в отведенные поля, а частично поверх названий граф, таких как «пол», «гражданство» и «дата выдачи».

Правда

Информация оказалась ложной. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Информация о якобы выявлении технических дефектов в заграничных паспортах <…> не соответствует действительности», — написала она.

Также сведения опровергли в Ассоциации туроператоров России.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.