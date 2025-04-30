Федор Конюхов вернулся в Москву

Мореплаватель Федор Конюхов в сопровождении семьи и команды вернулся в Москву. Об этом сообщили в Telegram-канале путешественника.

Долгожданная встреча Конюхова, прибывшего в столицу России из Пекина, состоялась в аэропорту Шереметьево 29 апреля. Путешественник после восьмичасового полета стремительно вошел в зал для встречающих и приветствовал всех гостей.

В мероприятии участвовали партнеры океанской экспедиции, близкие друзья, жители деревни Федора Конюхова и представители ведущих федеральных СМИ.

«Аэропорт Шереметьево оказал оперативное комплексное послеполетное обслуживание на высочайшем уровне», — говорится в сообщении.

В конце ноября 2024 года Конюхов на весельной лодке «Акрос» начал второй этап кругосветного плавания. В марте 2025-го после серии разрушительных штормов оборудование судна вышло из строя, путешественника эвакуировали на борт китайского сухогруза. После 115 дней в океане Конюхов встретился с семьей и командой.

Ранее в Сети появились кадры с мореплавателем после его эвакуации.