Федор Конюхов проведет четыре месяца на одиночной антарктической станции

Российский путешественник Федор Конюхов начал четырехмесячную одиночную экспедицию на антарктический остров Смоленск для изучения загрязнения микропластиком. Об этом РИА «Новости» сообщил его сын путешественника Оскар Конюхов, возглавляющий экспедиционный штаб.

На острове Смоленск Конюхов разобьет станцию из нескольких специализированных палаток. Одна будет жилой, другая предназначена для мастерской, а третья станет часовней.

Исследователь успешно покинул аргентинский порт Ушуайя после прохождения всех официальных процедур. Подготовка к этой уникальной научной миссии заняла несколько лет.

С этой научной миссией нам, конечно, как команде будет попроще и полегче, потому что Федор будет жить на острове, он никуда не дрейфует, шторма, ураганы ему не страшны, полярных медведей нет, он будет находиться на месте.

Каждые 10 дней к исследователю будет приходить яхта с провизией и необходимым оборудованием. Помимо научной работы, Конюхов планирует творческую деятельность.

Путешественник взял с собой более 20 холстов для написания картин и намерен работать над книгой. Нынешняя экспедиция станет подготовкой к более длительному зимнему пребыванию.

Конюхов рассматривает четырехмесячное пребывание в Антарктиде как тренировку. В будущем он планирует вернуться на материк на девять месяцев в период полярной ночи.

Ранее, анонсируя экспедицию, Конюхов рассказывал, что он планирует оставить на острове крест и икону Божьей матери. При этом, по его словам, на острове нет никого, кроме пингвинов.