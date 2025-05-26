Путешественник Федор Конюхов анонсировал планы на экспедицию в Антарктиду

Известный путешественник Федор Конюхов поделился своими планами на будущее. В интервью Национальной Службе Новостей он рассказал о предстоящих экспедициях и о том, что собирается построить одиночную полярную станцию на острове Ливингстона в Антарктиде.

Первой экспедицией Конюхова станет восхождение на камчатский вулкан, затем последует путешествие верхом на лошадях по маршруту Арсеньева в Приморском крае. Осенью путешественника ждет основная миссия — строительство одиночной полярной станции на антарктическом острове Ливингстон, где он намерен установить православные символы.

«Там никого нет, только пингвины и альбатросы. Я хочу оставить там крест и икону Божьей матери», — рассказал собеседник сайта.

Летом Конюхов собирается обновить собственный рекорд высоты полета на воздушном шаре над Алтайским краем. Знаменитый исследователь также подчеркнул значимость всесторонней подготовки и значительных финансовых вложений для реализации амбициозных проектов.