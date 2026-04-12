У России появится новая полярная станция в Антарктиде

В Антарктиде планируют открыть новую российскую полярную станцию «Смоленская». Об этом путешественник Федор Конюхов рассказал на открытом лектории «Создавая будущее: география» в Национальном центре «Россия» .

По словам Конюхова, станция начнет работу на острове Смоленск. Ее сотрудники займутся исследованием Антарктиды.

«Это будет первая российская полярная станция. У нас шесть полярных станций, но их основали наши родители в Советском Союзе», — сказал он.

Путешественник отметил, что Антарктида объединила ученых со всего мира. Он выразил надежду, что новая станция привлечет молодежь и даст возможность показать места, где исследователи находили кости динозавров. На станцию нужно отправлять антропологов, зоологов и других специалистов.

