У России появится новая полярная станция в Антарктиде

Конюхов: Россия откроет новую полярную станцию на острове Смоленск
В Антарктиде планируют открыть новую российскую полярную станцию «Смоленская». Об этом путешественник Федор Конюхов рассказал на открытом лектории «Создавая будущее: география» в Национальном центре «Россия».
По словам Конюхова, станция начнет работу на острове Смоленск. Ее сотрудники займутся исследованием Антарктиды.
«Это будет первая российская полярная станция. У нас шесть полярных станций, но их основали наши родители в Советском Союзе», — сказал он.
Путешественник отметил, что Антарктида объединила ученых со всего мира. Он выразил надежду, что новая станция привлечет молодежь и даст возможность показать места, где исследователи находили кости динозавров. На станцию нужно отправлять антропологов, зоологов и других специалистов.
Ранее Конюхов поделился планами отправиться на плоту к мусорному пятну в Тихом океане, чтобы обогнуть его и уточнить реальные размеры.