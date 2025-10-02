Это лишь первый шаг: четыре страны Африки отменили визы для россиян

Замбия, Зимбабве, Мозамбик и Эсватини отменили визы для россиян. Что это может означать и как сделать туры в эти страны популярными, рассказал 360.ru генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов.

Он сообщил, что говорить о массовом туристическом прорыве для африканцев пока рано.

«Открытие границ — это приглашение на сложный, но очень полезный (дающий большую отдачу. — прим. ред.) экзамен. Чтобы его сдать, и странам-реципиентам, и самим туристам нужно прокачать несколько ключевых аспектов», — рассказал эксперт.

Среди них, по его словам, логистика, инфраструктура, сервис и безопасность. Общественный транспорт в странах не развит, прямых перелетов нет, гиды не говорят по-русски, а перед поездкой в некоторые страны надо делать прививки от распространенных там опасных болезней.

Тем не менее, по словам Абасова, несколько категорий туристов такая новость порадует. Речь идет об искателях экзотики и приключений, опытных самостоятельных туристах со знанием языков, а также любителей комбинированного отдыха.

«Новые безвизовые направления — это не про массовый туризм „все включено“. Это про нишевый, осознанный и пока еще сложный продукт», — заключил эксперт.

Ранее пробный безвизовый режим для российских туристов ввел Китай.