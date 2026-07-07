Эксперт РСТ Абасов отметил, что ужесточения процедуры получения виз в Словакию для россиян не произойдет

Визовые центры Словакии в России объявили о временной приостановке приема документов на шенгенские визы. До конца лета подать заявление можно будет только по одному исключению — для участия в спортивных соревнованиях. Эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов в беседе с изданием «Ридус» призвал не драматизировать ситуацию.

По его словам, это техническое изменение связано со сменой сервисного оператора, а не с ужесточением политики Братиславы.

«Словакия начнет сотрудничать с другой визовой компанией, VFS Global. Скорее всего, Братислава вскоре наведет порядок в этом отношении и все вернется на круги своя», — пояснил Абасов.

Он подчеркнул, что консульство Словакии в Москве работает без перегрузок. Статистика за период с августа по декабрь 2025 года показывает крайне малую нагрузку: из 1203 поданных запросов было одобрено 1149. Эксперт отметил, что система не будет фильтровать граждан РФ более жестко, так как поток заявителей и так минимален.

В нынешней геополитической обстановке доля отказов россиянам в словацких визах остается невысокой. Для сравнения, в общих рамках Шенгенской зоны средний показатель отказов для россиян составляет порядка 8% от общего числа заявок.