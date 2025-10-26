Эксперт по туризму Васильева назвала Карелию идеальным регионом для отдыха в ноябре

Эксперт по туризму Екатерина Васильева выделила Карелию как одно из лучших направлений для путешествий на ноябрьские праздники. Этот регион — отличное место для спокойного отдыха на природе и уединения с собой, написал портал «ВФокусе Mail» .

По словам эксперта, в ноябре в Карелии прохладно, температура около нуля градусов, что создает комфортные условия для прогулок. Туристам стоит посетить остров Кижи с его уникальными деревянными храмами и старинную деревню Кинерма с постройками XVIII века. Берега Ладожского и Онежского озер в это время года особенно красивы, сообщило «АБН24».