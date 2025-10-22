Эксперт по туризму Шамова предложила в ноябрьские праздники рассмотреть короткие поездки в Казань и Нижний Новгород

Российские туристы смогут выгодно отдохнуть внутри страны на ноябрьские праздники. Наиболее популярными направлениями станут Казань, Нижний Новгород и города Золотого кольца. Об этом рассказала эксперт по внутреннему и международному туризму uletai-travel Юлия Шамова в беседе с РИАМО .

По данным специалиста, цены на поездку зависят от способа передвижения: авиаперелет обойдется примерно в 14 тысяч рублей, поезд — в 12 тысяч, автомобильный туризм — дешевле 10 тысяч рублей. Важно планировать путешествие заранее, ведь раннее бронирование экономит до 50%, отметил aif.ru.

Средняя цена номера в отеле составит порядка 2 тысяч рублей в сутки. Горящие путевки маловероятны из-за высокого спроса и роста цен накануне праздников. Поэтому туристам лучше подготовиться заранее, выбрав удобный маршрут и комфортное жилье, подчеркнула Шамова