Консультант по персональным финансам Александр Патешман дал практические советы по экономии семейного бюджета при путешествии в майские праздники. Об этом сообщил Life.ru .

Он рекомендовал отправиться в поездку на автомобиле. Даже если нет прав — у друзей они могут найтись.

«Можно рассмотреть в том числе и заграницу. У нас почему-то никто не думает об этом, вроде как ехать далеко и долго. Это Грузия, Армения, может, даже добраться до Турции», — предложил эксперт.

По его словам, стоит объезжать пункты сбора средств на платной трассе М4, чтобы сэкономить около 10 тысяч рублей в обе стороны. Патешман также посоветовал брать в дорогу еду и термос.