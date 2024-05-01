Двухмесячный безвизовый режим для россиян начал действовать в Таиланде | 360°

01 мая 2024, 16:48
Двухмесячный безвизовый режим для россиян начал действовать в Таиланде
Новый временный режим безвизового въезда в Таиланд для россиян начал действовать с 1 мая. Обладатели российского паспорта смогут находиться в стране без визы в течение 60 дней — до 31 июля, нсообщило РИА «Новости».
До 30 апреля действовал трехмесячный безвизовый режим. Как пояснил агентству генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов, с 1 мая по 31 октября российские туристы смогут выбрать режим пребывания из двух вариантов: «обычного 30-дневного безвизового штампа и нового 60-дневного штампа».
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Временную меру приняли для ускоренного развития российского въездного туризма.
Ранее стало известно, что в Таиланде установилась почти рекордная жара: в 26 провинциях температура воздуха превысила +40 градусов, а в провинции Лампанг и вовсе достигла +44,2. Жителям и туристам посоветовали временно воздержаться от активного отдыха.
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