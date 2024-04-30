Жители Таиланда пожаловались на рекордно высокую температуру | 360°

Мир 30 апреля 2024, 10:55 Жители Таиланда пожаловались на рекордно высокую температуру Bloomberg: в Таиланде температура приблизилась к рекордным значениям Unsplash

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Температура воздуха в более чем 30 районах Таиланда почти достигла рекордно высоких значений. В 26 провинциях столбики термометра превысили отметку в +40 градусов, сообщило агентство Bloomberg.

Самое высокое значение отметили в северной провинции Лампанг. Там температура воздуха составляет +44,2 градуса. В последний раз еще более высокие показатели фиксировались в 2016 и 2023 годах.

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Из-за жары в стране резко выросло потребление электроэнергии — до 34 тысячи мегаватт. В местном метеорологическом департаменте посоветовали жителям следить за самочувствием и воздержаться от активного отдыха.

Проблемы со здоровьем могут возникнуть и при более низкой температуре. Ранее российским авиакомпаниям запретили оставлять пассажиров в салоне самолетов при духоте и температуре +25 градусов. Такое правило ввели после гибели россиянина, прилетевшего в Красноярск из Бангкока. Пассажиров этого рейса в течение двух часов не выпускали из душного салона.