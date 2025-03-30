Дрейфующего на сломанной лодке в океане Федора Конюхова подобрал сухогруз

Российского мореплавателя Федора Конюхова, остановившегося в индийском океане после поломки лодки «Акрос», взял на борт экипаж коммерческого судна, которое направляется в Гонконг. Такое сообщение от Морского спасательного координационного центра появилось в Telegram-канале путешественника.

Ведомство направило сообщение сыну Конюхова Оскару.

«Мы только что получили информацию о том, что ваш отец в настоящее время находится в безопасности на борту торгового судна „Руд Гонконг“», — говорится в сообщении.

Морские спасатели добавили, что не знают удалось ли поднять лодку «Акрос» на борт. Также они пообещали сообщить пункт назначения сухогруза.

В предыдущем посте говорилось, что экипаж судна пытался сбросить сетку с палубы в океан, чтобы подхватить лодку. Но судно находилось ниже по ветру, поэтому попасть в «Акрос» моряки с первого раза не смогли.

«По всей видимости Федору придется лезть на борт по сетке. В яхтенных сапогах, в непромокаемом костюме, в спасжилете, после 115 дней в лодке», — отметили авторы сообщения.

О прекращении путешествия Федора Конюхова из Южной Америки в Австралию через два океана стало известно в минувшую субботу, 29 марта. Такое решение приняли из-за неисправностей, которые нашли на лодке «Акросс». Починить их в условиях постоянного течения невозможно. Поэтому путешественнику предложили эвакуироваться на борт первого проходящего судна.

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