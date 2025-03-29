Путешествие Федора Конюхова до Австралии завершилось на 114-й день

Российский путешественник Федор Конюхов на 114-й день перехода на весельной лодке «Акрос» от Южной Америки до Австралии остановит плавание. Такое решение связано с поломкой судна, сообщила его команда на официальном сайте .

«После оценки всех повреждений и неисправностей на борту лодки Федору Конюхову предложили завершить переход по техническим причинам и эвакуироваться на борт проходящего судна», — указали в публикации.

Речь идет о выходе из строя ключевых систем управления лодкой и жизнеобеспечения. Накануне полностью перестал работать блок управления автопилотом, поэтому при возможном шторме путешественник не сможет удерживать лодку на заданном курсе. Кроме того, это грозит более критическими повреждениями, добавили в команде путешественника.

В начале февраля Федор Конюхов попал в шторм, после которого ветроуказатели получили повреждения. Сейчас ни один из них не работает.

Штаб путешественника запросил помощь у сухогруза Ore Hong Kong, следовавшего под флагом КНР. В ближайшее время судно сможет подплыть к лодке Конюхова.