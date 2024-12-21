Савельев заявил, что детям до 12 лет вернут скидку в 50% на авиаперелеты

Российские авиакомпании вернут 50%-ную скидку на перелеты детям до 12 лет. Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев журналисту ВГТРК Павлу Зарубину .

«Решение президента есть, поэтому мы обеспечим это к 14 января», — заверил заместитель главы правительства.

Савельев добавил, что авиакомпании разными хитростями пытались минимизировать эти скидки, но с перевозчиками уже провели все необходимые переговоры.

Ранее вопрос подняли на прямой линии с президентом. Владимир Путин потребовал от правительства вместе с авиакомпаниями отрегулировать эту проблему и прекратить практику, по которой перевозчики вводят собственные тарифы, чтобы избежать необходимости предоставлять многодетным семьям положенную по закону скидку в 50%.