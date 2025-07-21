Детей предложили выпускать в Белоруссию и Абхазию по свидетельству о рождении
Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский попросил министра экономического развития Максима Решетникова отменить или отсрочить норму закона, по которой дети до 14 лет не смогут выехать из России по свидетельству о рождении. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
По мнению союза, такой запрет негативно скажется на туристическом потоке в страны, в которые разрешен въезд по внутреннему российскому паспорту, в частности Белоруссию и Абхазию. Новая мера потребует оформлять детям загранпаспорта, что станет дополнительной временной и финансовой нагрузкой для родителей.
По данным Росстата, в 2024 году эти две страны посетили более миллиона российских туристов.
«В РСТ полагают, что в условиях непростой международной обстановки, закрытия аэропортов юга России, экологической ситуации на пляжах Анапы, введение норм, усложняющих выезд граждан, прежде всего, семей, в Белоруссию и Абхазию, несвоевременно», — подчеркнул Уманский.
Ранее российский турист, побывавший в Абхазии, пожаловался на попытки обмануть, подпольный алкоголь и разруху.