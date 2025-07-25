Депутат Кривоносов рассказал о разработке закона «Самопутешествие с ИИ»

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов рассказал радиостанции Sputnik о будущем ИИ-ассистентов в сфере туризма.

По словам депутата, путешествия с помощью искусственного интеллекта будут осуществляться через мобильные приложения. Они станут собирать проверенную информацию от регионов из единого цифрового портала правительства.

«Мы в Государственной думе сейчас работаем над законопроектом, он будет называться „Самопутешествие с искусственным интеллектом“, — заявил парламентарий.

Кривоносов также отметил, что самопутешествия с нейросетями подразумевают комплексный подход.