Деньги россиян начали красть через поддельные сайты РЖД и авиакомпаний

Мошенники создали клоны сайтов РЖД и авиакомпаний, чтобы под предлогом подтверждения брони или скидок выманить личные данные россиян. Об этой схеме обмана рассказал ТАСС эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.

По его словам, фишинговые сайты сложно отличить от настоящих, аферисты буквально копируют их. Они рассылают россиянам письма и сообщения от имени перевозчиков, предлагая купить билеты по специальному тарифу со скидкой либо срочно подтвердить бронь. Кучава сообщил, что для этого просят открыть сайты-клоны РЖД и популярных авиакомпаний.

«Никогда не переходите по ссылкам из подозрительных писем и не вводите данные карты, особенно CVV-код, на сайтах, в адресной строке которых есть ошибки или лишние символы вроде „aeroflot.help777.ru“ вместо официального домена», — сказал Кучава.

Ранее Общественная потребительская инициатива вскрыла обман при продаже семян на маркетплейсах. Продавцы использовали нейросеть.