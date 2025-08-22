Дагестанцев разгневала раздевшаяся для фото туристка

В Дагестане снова разгорелся скандал из-за оголяющихся туристов. Одна из отдыхающих разделась для фото и попала на видео, сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома ».

Девушка решила сняться обнаженной на фоне Хучинского (Ханагского) водопада, а для фотосессии выбрала крышу отеля. В роли фотографа выступил местный гид, рассказали очевидцы.

«Жители возмутились тем, что приезжие проявляют неуважение к традициям республики», — написали авторы поста.

В соцсетях призвали привлекать за такое поведение к ответственности по всей строгости закона.

Российский турист ранее пожаловался на горы мусора, забитые урны и пищевые отходы на улицах Дагестана. Путешественника разочаровала гостеприимство. Местным мужчинам не понравилось, что жена Максима была одета в шорты, едва не развязалась драка.