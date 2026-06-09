Число выданных россиянам шенгенских виз не изменилось

Россиянам по-прежнему выдают шенгенские визы, но сроки увеличиваются из-за барьеров, которые создает руководство ЕС. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме рассказал глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

Он уточнил, что число выданных россиянам шенгенских виз не сократилось. Из-за увеличения срока выдачи путешественники стали подстраиваться и планировать поездку за 3-4 месяца.

«Потому что, понятно, что создаются барьеры, и проверочные процедуры, которые осуществляются европейскими странами, стали дольше», — добавил Кондратьев.

Также представитель Минэкономразвития обратил внимание на топливный кризис, вызванный ситуацией на Ближнем Востоке, и на подорожание авиабилетов.

Ранее Кондратьев заявил, что Россия планирует отменить визы с Кувейтом, Индонезией и Малайзией. Он выразил надежду, что работа в этом направлении будет активно продолжаться.