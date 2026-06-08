Россия планирует отменить визы с тремя азиатскими странами

В планах России в 2026 году отмена виз с Кувейтом, Индонезией и Малайзией. Об этом ТАСС сообщил на Петербургском международном экономическом форуме директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«Малайзия, Индонезия — ключевые задачи на этот год. Ожидаем еще Кувейт. Это, наверное, три страны, по которым мы хотим завершить в этом году переговорный процесс», — сказал он.

Кондратьев выразил надежду, что работа по дипломатической линии по согласованию соглашений о полной отмене виз будет активно продолжаться.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал РИА «Новости», что Россия обсуждает безвиз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. В 2025 году Москва отменила визовый режим с Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией, Китаем и Мьянмой.