Черногория заявила о намерении ввести визы для россиян

Черногория в ближайшее время введет визовый режим для граждан России. Об этом заявил президент страны Яков Милатович в интервью изданию Politico .

По словам Милатовича, власти стараются как можно дольше откладывать этот шаг, чтобы поддержать туристический сектор, который во многом зависит от российских путешественников. Он отметил, что страна сейчас находится «в некотором вакууме», так как пока не имеет полного доступа к фондам Евросоюза.

Президент подчеркнул, что Черногория очень скоро приведет свой визовый режим в соответствие с требованиями ЕС.

В настоящее время граждане России могут находиться в Черногории без визы до 30 дней.

Черногория получила статус кандидата на вступление в Европейский союз в 2010 году и с тех пор постепенно адаптирует национальное законодательство под европейские стандарты.

Ранее стало известно о планах России ввести безвизовый режим с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией. Упрощение визового режима позволит привлечь дополнительно два миллиона иностранных туристов. К 2030 году число въездных турпоездок предполагается увеличить до 16 миллионов.