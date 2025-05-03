Челябинская область выбилась в лидеры для промышленного туризма

АТОР определила лучшие регионы для промышленного туризма. Среди них — Челябинская, Ярославская и Вологодская области. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«У нас в стране для промышленного туризма неограниченные возможности. Для этого даже необязательно ехать в Сибирь. Есть в Центральном федеральном округе, в Ярославской области Музей гидроэнергетики и, соответственно, там можно посетить гидроэлектростанцию. Надо смотреть расписание — пускают не по всем дням», — подчеркнула Ломидзе.

Обнинск — город с первой атомной электростанцией. Бывает, что туда не пускают, поэтому нужно узнавать подробности.

Челябинск — отличное место для знакомства с промышленным туризмом. Специалист рекомендовал обратить внимание на Череповец в Вологодской области. По ее словам, Тобольск и Тюмень привлекают не только старинной архитектурой и Кремлем, но и заводом «Сибур», который также стоит посетить.

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