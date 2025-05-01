Летний туристический сезон стартовал в горах Сочи

С 1 мая на всех горных курортах Сочи открылся летний туристический сезон. Гостей ждут живописные маршруты, канатные дороги, спортивные развлечения, фестивали, новые объекты и обновленная инфраструктура. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города .

«В эти майские праздничные дни ожидаем принять в Сочи порядка 350 тысяч гостей. По данным сервисов бронирования билетов, курорт вошел в топ-3 самых популярных направлений на майские праздники», — прокомментировал директор Департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Сочи Сергей Сомко.

Сочинский национальный парк открыл популярные маршруты и готовит новые пикниковые зоны. Кавказский заповедник запустит десять многодневных маршрутов к середине июня, а на «Роза Хуторе» запустили канатки, тропы, кемпинг и новый прогулочный билет с гидом. Также работают семейные парки, музей, фермы, аттракционы, запланировано открытие колеса обозрения.

На Красной Поляне до 11 мая продолжится катание на лыжах, летом там откроют 40 километров троп, а также проведут гастрономические и музыкальные фестивали. Посетителям будут доступны полеты на воздушном шаре и другие экстрим-развлечения.