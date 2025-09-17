Бронирования билетов и отелей в Краснодаре выросли после открытия аэропорта

Бронирования авиабилетов и отелей в Краснодаре выросли в три-четыре раза после новостей об открытии аэропорта. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Воздушная гавань была закрыта 3,5 года, 17 сентября «Аэрофлот» выполнил первый с 2022-го регулярный рейс. Интерес туристов к направлению вырос в несколько раз за неделю после новостей о возобновлении полетов.

«Поиски и бронирования авиабилетов с 11 сентября увеличились в четыре раза. Больше всего туристов интересует рейс Москва — Краснодар, на втором месте Краснодар — Стамбул, на третьем — Санкт-Петербург — Анталья», — рассказала гендиректор сервиса «Мой Агент» Виктория Кизимова.

Трехкратный рост запросов на размещение в Краснодаре зафиксировал сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». По его данным, город вошел в топ-10 направлений для путешествий осенью, среди регионов Кубани он находится в тройке лидеров сразу после Сочи и Сириуса.

Аэропорт в Краснодаре станет удобной альтернативой загруженным воздушным гаваням Сочи, Геленджика и Минеральных Вод.

«Это сократит время и затраты на дорогу по пути в Крым и пляжные курорты Краснодарского края. Кроме того, открытие аэропорта добавит возможности для выездного туризма — уже планируются рейсы из Краснодара в Стамбул, Анталью и Ереван», — отметила управляющий директор компании «Островок.ру» Дарья Кочеткова.

Туроператор «Алеан» отметил рост спроса на соседние экскурсионные направления. Открытие аэропорта станет особенно значимым событием для жителей удаленных от Кубани регионов.